Doğada kendiliğinden yetişiyor, torba torba topluyorlar: Sivas'ta köy köy arıyorlar, pazarda kilosu 150 lira

'ÇOK SAĞLIKLI VE GÜZEL YEMEĞİ OLUYOR'





Merkeze bağlı Beypınar köyünde yalnız yaşayan ve baharda madımak toplayıp satarak para kazanan Esengül Şaşkın (78), "Köy yerinde oturuyorum ve madımak topluyorum. Ne yapalım, geçim davası. Günde 4-5 kilo topluyorum. Bunun yemeği yapıyorlar, pişiriyorlar. Çok sağlıklı ve güzel yemeği oluyor. Sivas'ta çok toplanıyor. Topladıklarımı Sivas'a gönderiyorum ve orada satılıyor" dedi.