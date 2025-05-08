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Dünya onun için alarm verdi, Sivas'ta tesadüfen yakalandı: Kuş sandı, yakından bakınca gözlerine inanamadı

Dünya onun için alarm verdi, Sivas'ta tesadüfen yakalandı: Kuş sandı, yakından bakınca gözlerine inanamadı

00:098/05/2025, Perşembe
IHA
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Sivas'ta tesadüf eseri görüldü. Türkiye'de ve dünyada nesli tehdit altında bulunuyor. Kızılırmak çevresinde kuş fotoğrafı çekmek için dolaşan fotoğrafçı görür görmez ne olduğunu anlamadı. Fotoğrafını çekince gerçeği anladı. İşte detaylar...

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) "nesli yok olma tehdidine yakın" olarak sınıflandırılan su samuru, Sivas'ın İmranlı ilçesinden doğarak Bafra üzerinden Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta görüntülendi. 

Kuş gözlemi için Kızılırmak kıyısına giden amatör doğa fotoğrafçısı Ahmet Çelik, sudaki hareketliliği fark etti. 

Çelik, dikkatle baktığında ırmağın içinde bir su samuru olduğunu gördü. Fotoğraf makinesiyle su samurunu kayıt altına alan Çelik'in görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"İlk başta balık sandım"


Ahmet Çelik, su samurlarını büyük bir heyecanla görüntülediğini ifade ederek, "Bu alana kuş gözlemlemeye geliyorum. Asıl niyetim kuş fotoğrafı çekmekti. Açıkçası Sivas'ta bu bölgede kuş popülasyonu çok fazla. Nisan ve mayıs ayları gibi bu popülasyon daha da artıyor...

Kuşları çektikten sonra biraz dinlenmek için köşeye oturmuştum, yaklaşık 5-6 metre ileride suyun kenarında bir şey gördüm ve ilk başta balık sandım. Su samuru olduğunu anlayınca heyecanla kameramı çıkarttım. Birkaç video ve görüntü aldım. Bu görüntüleri sosyal medya hesabımda paylaştım. Bu alanın Sivas için ve yaban hayatı için önemli olduğunu düşünüyorum...

Burada tarihi bir köprü var ve burası doğayla birleşiyor. Özellikle bu dönemde burada kuş gözlemi ve vahşi hayvan gözlemi yapılabilir. Yeni bir kuş gördüğümde de aynı heyecanı yaşıyorum" dedi.

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