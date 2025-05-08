Dünya onun için alarm verdi, Sivas'ta tesadüfen yakalandı: Kuş sandı, yakından bakınca gözlerine inanamadı

Kuşları çektikten sonra biraz dinlenmek için köşeye oturmuştum, yaklaşık 5-6 metre ileride suyun kenarında bir şey gördüm ve ilk başta balık sandım. Su samuru olduğunu anlayınca heyecanla kameramı çıkarttım. Birkaç video ve görüntü aldım. Bu görüntüleri sosyal medya hesabımda paylaştım. Bu alanın Sivas için ve yaban hayatı için önemli olduğunu düşünüyorum...