Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
“Durumumuz hiç iyi değil”... Sağanak vurdu, sanayi sitesi göle döndü

“Durumumuz hiç iyi değil”... Sağanak vurdu, sanayi sitesi göle döndü

17:0816/05/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Iğdır’da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçük Sanayi Sitesi’nde su taşkınları meydana geldi. Tıkanan giderler nedeniyle birçok iş yeri sular altında kalırken, esnaf kendi imkanlarıyla temizlik yaptı.

Iğdır’da etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde sel ve su taşkınlarına neden oldu. Merkezde bulunan Küçük Sanayi Sitesi de yağışlardan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı.


Sanayi sitesindeki gider hatlarının tıkanması sonucu sitenin birçok sokağı kısa sürede suyla kaplandı. Sel suları bazı iş yerlerine kadar girerken, esnaf dükkanlarına dolan suları tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.


Yaşanan su baskınları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanırken, birçok iş yeri hizmet veremez hale geldi.


Esnaf, altyapı yetersizliğine dikkat çekerek özellikle yoğun yağışlarda benzer sorunların sık sık yaşandığını ifade etti. Esnaf Ahmet Gülcan iş yerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Dükkanlarımızın hepsini su bastı. Yağmurun başlamasıyla birlikte iş yerlerimizin içi kısa sürede suyla doldu. Şu an durumumuz hiç iyi değil" dedi.

#Iğdır
#sağanak
#Küçük Sanayi Sitesi
#sel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, bu akşam hangi maçlar oynanacak? 17 Mayıs Pazar maç programı