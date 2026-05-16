Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

15:5416/05/2026, Cumartesi
G: 16/05/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber

İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 10'u tutuklandı. İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da 14 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşısının da bulunduğu 17 şüpheli yakalanmış, 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütlü şekilde uyuşturucu ticareti, imalatı ve sevkiyatı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen zanlıdan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütlü şekilde uyuşturucu ticareti, imalatı ve sevkiyatı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik yaklaşık 8 ay süren çalışma yapmış, bu kapsamda suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.


İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da 14 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşısının da bulunduğu 17 şüpheli yakalanmış, 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

#Diyarbakır
#İstanbul
#İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
#tutuklama
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, bu akşam hangi maçlar oynanacak? 17 Mayıs Pazar maç programı