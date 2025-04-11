Kar yağışı şehir merkezini yeniden etkisi altına aldı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının Cumartesi sabah saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayarak Bartın ve Karabük il geneli ile Bolu'nun doğu ve Zonguldak'ın iç kesimlerinde kuvvetli olacağını bildirerek kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olan sel, su baskını, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu.