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Kar yağışı şehir merkezini yeniden etkisi altına aldı

Kar yağışı şehir merkezini yeniden etkisi altına aldı

15:5511/04/2025, Cuma
IHA
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Karabük'te kar yağışı öğle saatlerinden sonra şehir merkezinde yeniden etkili olurken, Meteoroloji hafta sonu için özellikle Karabük ve Bartın için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Karabük'te sabah saatlerinden başlayan kar yağışı belli aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Öğle saatlerinden sonra aniden bastıran kar yağışı şehir merkezini beyaz örtüye bürüdü.

Kentin en yoğun caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşlar aniden bastıran kar yağışının tadını fotoğraf çekerek çıkardılar. 

Yaklaşık 15 dakika etkili olan kar vatandaşları sevindirdi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının Cumartesi sabah saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayarak Bartın ve Karabük il geneli ile Bolu'nun doğu ve Zonguldak'ın iç kesimlerinde kuvvetli olacağını bildirerek kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olan sel, su baskını, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

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