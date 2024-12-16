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Karabük'te faciadan dönüldü: Dağdan kopan kayalar demiryolunu kapattı

Karabük'te faciadan dönüldü: Dağdan kopan kayalar demiryolunu kapattı

11:3816/12/2024, Pazartesi
IHA
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Karabük-Zonguldak seferini yapan trenin önüne dağdan kopan kayalar düştü. Facianın eşiğinden dönüldüğü olay sonrası demiryolu tamamen ulaşıma kapandı.

Sabah saatlerinde Karabük-Yenice kara yolu üzerindeki Suçatı tünelinin üst kısmındaki dağlık alanda yağışlar sonucu heyelan meydana geldi. 

Dağdan kopan dev kayalar kara yoluna ve demiryoluna düştü. Bu sırada saat 07.05'te Karabük'ten Zonguldak'a hareket eden yolcu treninin makinisti Suçatı tüneli mevkiine geldiği sırada dağdan kopan kayaları fark etmesi sonucu faciadan dönüldü. 

Bazı kayaların kara yoluna da düştüğü bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, demiryolu ise tamamen ulaşıma kapandı. 

Karayoluna düşen kayalar kara yolları ekiplerince yoldan kaldırılırken, demiryolu ekipleri ise bölgede inceleme başlattı.

Yağış nedeniyle zaman zaman kayaların düşmeye devam ettiği bölgede jandarma kara yolunda önlem alırken, demiryolu ağının zarar gördüğü olay sonrası Karabük'ten kalkan tren Bolkuş istasyonuna geri dönerek yolcular kara yolu ile otobüsle Zonguldak'a nakledildi.

#Karabük
#Zonguldak
#Tren

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