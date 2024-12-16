Karabük'te faciadan dönüldü: Dağdan kopan kayalar demiryolunu kapattı

Dağdan kopan dev kayalar kara yoluna ve demiryoluna düştü. Bu sırada saat 07.05'te Karabük'ten Zonguldak'a hareket eden yolcu treninin makinisti Suçatı tüneli mevkiine geldiği sırada dağdan kopan kayaları fark etmesi sonucu faciadan dönüldü.