Karabük'te kuvvetli rüzgar etkili oldu

Öte yandan Karabük Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi hava olayları ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.







