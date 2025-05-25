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Karabük'te kuvvetli rüzgar etkili oldu

Karabük'te kuvvetli rüzgar etkili oldu

23:4725/05/2025, Pazar
AA
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Karabük'te kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Şirinevler Mahallesi Peyami Safa Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısından parçalar uçtu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Şirinevler Mahallesi Peyami Safa Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısından parçalar uçtu.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatı parçalarını yol kenarına taşıdı ve şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.



Atatürk Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde de ağaç yola devrildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek yolu ulaşıma açtı.



Kentte fırtına sebebiyle yaşanan olumsuzluklar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.



Öte yandan Karabük Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi hava olayları ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.



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