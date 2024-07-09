Karabük'te yıldırım düşen ormanda örtü yangını : Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Karabük'te düşen yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 51 kişilik personelle karadan, 1 yangın söndürme helikopteriyle de karadan müdahale ediliyor.

1 / 4 Karabük'te Merkeze bağlı Burunsuz köyü yakınlarındaki ormana saat 14.00 sıralarında yıldırım düştü.



2 / 4 Yıldırımlarla birlikte örtü yangını çıktı.

3 / 4 Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

