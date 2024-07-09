Karabük'te yıldırım düşen ormanda örtü yangını : Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Karabük'te düşen yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 51 kişilik personelle karadan, 1 yangın söndürme helikopteriyle de karadan müdahale ediliyor.
Karabük'te Merkeze bağlı Burunsuz köyü yakınlarındaki ormana saat 14.00 sıralarında yıldırım düştü.
Yıldırımlarla birlikte örtü yangını çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Alevlere Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 51 kişilik personelle karadan, 1 yangın söndürme helikopteriyle de karadan müdahale ediliyor.