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Karabük'te yıldırım düşen ormanda örtü yangını : Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

16:34 - 9/07/2024 Salı
DHA

Karabük'te düşen yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 51 kişilik personelle karadan, 1 yangın söndürme helikopteriyle de karadan müdahale ediliyor.

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Karabük'te Merkeze bağlı Burunsuz köyü yakınlarındaki ormana saat 14.00 sıralarında yıldırım düştü.


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Yıldırımlarla birlikte örtü yangını çıktı.

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 Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.


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Alevlere Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 51 kişilik personelle karadan, 1 yangın söndürme helikopteriyle de karadan müdahale ediliyor. 

#Karabük
#orman yangını
#müdahale
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