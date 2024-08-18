|
Gündem

Karabük'teki orman yangı: Engebeli olan arazide ekipler yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor

17:01 - 18/08/2024 Pazar
DHA
<p>Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanda cuma günü saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.</p>
Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanda cuma günü saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, cuma günü başlayan orman yangınına müdahale havadan ve karadan sürüyor.

1/ 10

Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, geniş bir alana yayıldı.

2/ 10

Engebeli olan arazide ekipler yangın söndürme çalışmalarına devam etti.

3/ 10

40 hektarlık alanda etkili olan yangına 73 araç ve 208 personel ile karadan, 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale devam ediyor.

4/ 10
5/ 10
6/ 10
7/ 10
8/ 10
9/ 10
10/ 10
#Karabük
#Orman
#Yangın
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2 ve 4 yıllık bölümleri