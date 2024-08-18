Karabük'teki orman yangı: Engebeli olan arazide ekipler yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanda cuma günü saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde, cuma günü başlayan orman yangınına müdahale havadan ve karadan sürüyor.
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Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, geniş bir alana yayıldı.
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Engebeli olan arazide ekipler yangın söndürme çalışmalarına devam etti.
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40 hektarlık alanda etkili olan yangına 73 araç ve 208 personel ile karadan, 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale devam ediyor.
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1 saat önce