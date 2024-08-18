Karabük'teki orman yangını 44 saati aştı: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Karayoluna kadar dayanan yangının karşıya atlamaması için Karabük Emniyet Müdürlüğüne ait iki TOMA aracıda yoldan tazyikli su sıkarak müdahale ederken, bir taraftan da iş makineleri arazözlerin giriş yapamadıkları yerlere yol açma çalışması gerçekleştiriyor.