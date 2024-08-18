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Karabük'teki orman yangını 44 saati aştı: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

11:56 - 18/08/2024 Pazar
IHA
<p>İlçeye bağlı Beydini ile Alınca köyü arasındaki yangını söndürme çalışmalarında 44 saat geride kaldı.&nbsp;</p>
İlçeye bağlı Beydini ile Alınca köyü arasındaki yangını söndürme çalışmalarında 44 saat geride kaldı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde söndürme çalışmalarında 44 saati geride bırakan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopterin havadan destek verdiği yangında 205 personel ve 75 araçla da karadan müdahale ediliyor.

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Karayoluna kadar dayanan yangının karşıya atlamaması için Karabük Emniyet Müdürlüğüne ait iki TOMA aracıda yoldan tazyikli su sıkarak müdahale ederken, bir taraftan da iş makineleri arazözlerin giriş yapamadıkları yerlere yol açma çalışması gerçekleştiriyor. 

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Yangının karayoluna 20 metrelik mesafede olmasından dolayı yolun bir bölümü hala ulaşıma kapalı.

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Sarp ve engebeli araziye doğru devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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#Karabük
#Orman
#Yangın
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