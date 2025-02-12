Tüm insanımıza, tüm hemşehrilerimize Kar's Küresi'nin buz üzerinde keyfini çıkarmaya, soğuk üzerinde sıcak bir mola vermeye davet ediyoruz. Hep söylüyoruz Gazi Kars doğası, kültürü, tarihiyle çok özel bir şehir, Çıldır Gölü de özel markalardan birisi, bu marka değerine artı ne katabiliriz çabası içerisindeyiz" diye konuştu.