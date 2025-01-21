Komşuları izin vermedi evine doğalgaz bağlatamadı: Soba ile ısınıyoruz

"Soba ile ısınıyoruz"

Yılmaz Turan, mahalleye 10 sene önce doğalgaz geldiğini belirtti. Evin alt tarafından geçen kısma Karayollarının müsaade etmediğini, üst kısımdan da ev sahiplerinin izin vermeyince doğalgaz hattının bağlanmadığını ifade eden Turan, "Doğalgaz şirketine gittik, muhtara gittik, muhtar da aynısını söyledi. Muhtar, 'Orada yol var, yol gelene kadar bekleyeceksin' dedi. Valiliğe müracaat ettik, valiliğe müracaat edince buraya geldiler. 'Sizin orada komşu var, bağlantı yapılmasını istemiyor, izin verirlerse hemen gelir bağlarız' dediler. Alt tarafı da 'Karayollarına ait' dediler. Biz de 'yolun kenarından geçer' diyoruz. Herkesin doğalgazı var, 10 yıldır benim yok. Soba ile ısınıyoruz, odun kırıyorum, çekiyorum yakıp ısınıyoruz. Zor oluyor ama ne yapalım, donalım mı? Sadece sobanın ısındığı yer yanıyor, diğer yerler hep buz gibi. Banyo, mutfak diğer odalar... Sıcak su yok. Yetkililerden doğalgazın bağlatılmasını istiyorum" dedi.