Mucize bitki çiçek açtı: Kilosu 320 bin liradan satılıyor

Yılmaz, 25-26 Ekim'de Safran Festivali'nin yapılacağını hatırlatarak, "Muhtemelen bu yıl safran tarlalarına daha fazla turist gelecek. Bugünlerde çiçeklenme başladı, 15 Kasım'a kadar devam eder. Ben yaklaşık 25 dönüm alanda üretim yapıyorum. Geçen yıl safran tarlalarını yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl çiçeklenme erken başladığı için bu rakam artacaktır. Bu yıl özellikle Safranbolu'ya gelen Uzakdoğulu turist sayısı çok fazla." ifadelerini kullandı.







