Mucize içecek 12 ay boyunca fıçılarda bekletiliyor: Bir bardak tüketen hastalık nedir bilmiyor

Meşe fıçılarda 12 ay bekletiliyor

8 ay sonra zaten hafif hafif kokusu değişmeye sirkeleşmeye başlar. Belirli bir ayarı var onu yaparız. Ondan sonra 14 ile 16 ay içerisinde sirkeleşmesini bekleriz. Elmaları bahçeden toplarız ve yıkarız. Dörde böleriz ve fıçının içine atarız. Fıçının içine attıktan sonra belirli miktar su ekleriz üzerine, onları 12 ay bekleriz. Elmalar dibine çökecek ve meyvenin tamamen özü çıkacak. 12 ay sonra bunu süzeriz. 4 ay sonra da öbür fıçıya alırız ve onların sertleşmesini bekleriz” dedi.