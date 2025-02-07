Mucize içecek 12 ay boyunca fıçılarda bekletiliyor: Bir bardak tüketen hastalık nedir bilmiyor

Ailesinin 250 yıllık mesleğini beşinci kuşak olarak devam ettiren Ahmet Ayyıldız, zahmetli üretim sürecini tek tek anlattı. 12 ay boyunca meşe fıçılarında beklettikleri sirkenin tamamen doğal olduğunu belirten Ayyıldız, sirkenin hiç bilinmeyen faydalarını açıkladı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesi Yazıköy köyünde yaşayan 1 çocuk babası Ahmet Ayyıldız, ailesinin 5'nci kuşak temsilcisi olarak sirkecilik mesleğini devam ettiriyor.
13 yaşındayken babası Ali Ayyıldız'dan mesleği öğrenen Ahmet Ayyıldız, 250 yıllık aile mesleğini bugünlerde 9 yaşındaki kızı Sıdıka Ennur Ayyıldız'a öğretmeye başladı.
"250 seneden beri biz bu işi yapıyoruz"
Aile mesleğini devam ettirmek istediklerini belirten Ahmet Ayyıldız, kendi bağlarında yetiştirdikleri ‘Çavuş Üzümleri' ve ‘Şamlağı Elması' ile alıçtan sirke yaptıklarını ifade ederek, “Ben kendim beşinci kuşağım. 250 seneden beri biz bu işi yapıyoruz. Ben babamdan devraldım. Üzüm meyvesinin suyu çıktıktan sonra meşe fıçısının içine koyarız. Üzümü çıkarttığımız suyuna şıra deriz biz.
Meşe fıçılarda 12 ay bekletiliyor
8 ay sonra zaten hafif hafif kokusu değişmeye sirkeleşmeye başlar. Belirli bir ayarı var onu yaparız. Ondan sonra 14 ile 16 ay içerisinde sirkeleşmesini bekleriz. Elmaları bahçeden toplarız ve yıkarız. Dörde böleriz ve fıçının içine atarız. Fıçının içine attıktan sonra belirli miktar su ekleriz üzerine, onları 12 ay bekleriz. Elmalar dibine çökecek ve meyvenin tamamen özü çıkacak. 12 ay sonra bunu süzeriz. 4 ay sonra da öbür fıçıya alırız ve onların sertleşmesini bekleriz” dedi.
Faydaları saymakla bitmiyor
Kendinden sonra, kızının sirkecilik mesleğini devam ettirmesini istediğini belirten Ayyıldız, “Ata mesleğini sürdürelim ki insanlar sağlıklı yaşasın.
Cilt hastalıklarına, egzamaya, sedef hastalığına aşırı bir reaksiyonu var. Sirkecilik bilinmeyen bin çeşit hastalıkta kullanılmış. Ateşlenen çocuklarda mesela tasın içine üzüm sirkesini koyarız” diye konuştu.
Tamamen doğal
Ali Ayyıldız ise oğlu Ahmet Ayyıldız'ın sirkecilik mesleğini devam ettirmesinden dolayı memnun olduğunu ifade ederek, “Üzüm veya elmadan sirke yapılacak meyvelerin mümkün olduğunca ilaçlanmamış olmalarını tercih ederiz. Çünkü ilaçlı olandan hayır çıkmaz. Çok da yıkanması ve temizlenmesi lazım. Temizliğe çok dikkat edeceksin.
Üzüm sirkesini bilhassa ağaç fıçıda yapmak en doğru olanıdır. Çünkü onda herhangi bir kimyasal madde olmaz. Hiçbir şey karıştırmadan doğal yapmak önemli” dedi.