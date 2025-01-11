Safranbolu'da film gibi soygun: Özel harekat kanyona girdi 20 kilo altınla kaçan hırsızlar her an yakalanabilir

Safranbolu'da silahlı, kar maskeli 3 kişi girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 20 kilo altın çalarak kaçtı. Soygunculara vatandaşlar müdahale etti. Kaçmayı başarıp kanyona giren soyguncuları yakalamak için özel harekat polisi bölgeye geldi. Soyguncuların çaldığı bir miktar altın dolu 2 çanta ve 2 silah kanyonda bulundu.
KAÇARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER
Karabük'nun Safranbolu ilçesininde yaşanan kuyumcu soygununda 3 zanlı, silahlarını doğrulttukları 3 kişiyi etkisiz hale getirerek yaklaşık 20 kilo altın ile kaçtı.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, soygun sırasında doldurulan iki çanta ve olayda kullanılan 2 silahın güvenlik güçlerince ele geçirildiğini açıkladı.
Soyguncuların Kanyon bölgesine kaçtıkları tespit edildi, kaçan 3 soyguncu için özel harekat ekipleri bölgeye geldi.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, olayın akşam saat 18.00 civarında bir kuyumcuda meydana geldiğini belirterek, "Bugün akşam 18.00'e doğru Safranbolu ilçemizde bir kuyumcumuzda üç kar maskeli ve eli silahlı kişiler tarafından soygun gerçekleştirildi. En başta şunu söyleyeyim. En büyük tesellimiz ve en büyük sevincimiz herhangi bir vatandaşımızın canına sıkıntının gelmemesi. İş yerinde çalışan arkadaşlarımızın, vatandaşımızın, esnafımızın herhangi birinin canına sıkıntı gelmemesi bizim en büyük tesellimiz" dedi.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BÖLGEDE
Vali Yavuz, şahısların kaçtıkları bölgede arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek şunları söyledi:
"Maskeli eli silahlı 3 şahıs kuyumcumuza giriyor. Üç çalışanımızı yere yatırıp etkisiz hale getirdikten sonra sırtlarında getirmiş oldukları çantalarla kuyumcudaki bazı mücevherleri çantalarına doldurarak kaçmak isterlerken gerek emniyet kuvvetlerimiz tarafından gerekse vatandaşlarımız tarafından maskeli ve eli silahlı şahısların kovalanması sonrasında kaçtıkları bölgede sırtlarında çalmış oldukları altınlarla, mücevherlerle iki çanta emniyetimiz tarafından ele geçirildi."
Vali Yavuz, saldırganların üçünün de silahlı olduklarını değerlendirdirdiklerini belirterek, "Şu anda kaçtıkları yöne doğru hem emniyet müdürlüğümüz tarafından bütün kuvvetimizle birlikte hem jandarmamız tarafından kaçabilecekleri bütün güzergahlarda köy yolları dahil, ana yollarda kapama işlemi yaparak alanı daraltıyoruz. Özel harekat polislerimiz de geliyor. Coğrafya kanyon bölgesi. Biraz mağaraların ve yeşil vadilerin, suyun olduğu bölge. Özel harekat orada gerekli arama ve taramaları yapacaklar. İnşallah kısa süre içerisinde bunu şahısları kısa sürede yakalayıp adalete teslim edeceğiz" dedi.