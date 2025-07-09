Şaka yaptı olanlar oldu: Endonezya'da yaptığı espri Rize'de gerçeğe dönüştü

Endonezya'da Mayıs'ın 9'unda evlendik. Eşim burayı çok beğendi yemekler olsun her şeyi beğendi. Ben oraya gittiğimde çok zorlandım yemek yiyemedim ekmekleri yok mesela çoğu zaman aç kaldım. Kahvaltı kültürü yok ama kendisi burada bizden daha çok benimsedi. Düğünümüz bu gece, biz orada nikahlanmıştık zaten. Burada da düğün yapalım dedik. Bugün de bu mutluluğumuzda sizlerle beraberiz. Şimdilik burada kalacağız İzmir'de yaşarız herhalde, düşüncemiz o. Türkiye'de kalacağız" dedi.