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Lezzeti ile damak çatlatıyor: Yurt dışından bile yoğun talep var

23:58 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:13 - 25/06/2024 Salı
IHA

300 yıllık geçmişi ve coğrafi tesciliyle sofraların vazgeçilmezi olan Tokat kebabı damak çatlatıyor.

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Tokat'ın geleneksel lezzetlerinden olan Tokat kebabı hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tokat kebabı, sadece damaklarda bıraktığı lezzetle değil, aynı zamanda Tokat'ın kültürel zenginliğine ve gastronomi turizmine yaptığı katkılarla da öne çıkıyor. 

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Yurt içi ve yurt dışından gelen birçok turist, bu özel lezzeti tatmak için Tokat'ı ziyaret ediyor. Kebap, şehrin tanıtımında ve ekonomisine olan katkısıyla da önemli bir rol oynuyor.

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Tokat'ta yaşayan 25 yaşındaki Nergis Aydın, bulaşıkçı olarak başladığı iş hayatına Tokat kebabını kentte yapabilen tek kadın olarak devam ediyor.

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Kebap ustası Aydın, "Tokat kebabı hazırlık ve pişirme süresi 30 dakika sürüyor. Kebabın özellikleri arasında Tokat'ın sebzeleri, Tokat'ımızın Karayaka kuzusunun özel ocakta pişmesi bulunuyor...

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 Tokat kebabı odun ateşinde dik bir şekilde pişiyor. Bütün sebzelerin, etin yağı ve suyu aşağı haznemizde birikiyor. O da Tokat kebabına ayrı bir lezzet katıyor” dedi.

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#Yemek
#Tokat
#Tokat kebabı
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