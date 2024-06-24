Tokat'ın geleneksel lezzetlerinden olan Tokat kebabı hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tokat kebabı, sadece damaklarda bıraktığı lezzetle değil, aynı zamanda Tokat'ın kültürel zenginliğine ve gastronomi turizmine yaptığı katkılarla da öne çıkıyor.