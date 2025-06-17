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Kahveni böyle içiyorsan dikkat: Prof. Dr. Zhang 'Ölüm riskini yüzde 16 artırıyor' deyip açık açık uyardı

Kahveni böyle içiyorsan dikkat: Prof. Dr. Zhang 'Ölüm riskini yüzde 16 artırıyor' deyip açık açık uyardı

15:4617/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kahvesiz uyanamayanlara kötü haber! ABD'de yapılan uzun soluklu bir araştırma, kahve keyfini gölgede bırakacak sonuçlar ortaya koydu. Bilim adamları, kahveye eklenen şeker ve yağın ölüm riskini artırabileceğini duyurdu.

Sabahları kahve içmeden ayılamıyor musunuz? O halde bu haberi okuduktan sonra bardağınıza bir daha şeker atarken iki kez düşüneceksiniz…

19 yıllık araştırmadan çarpıcı sonuç


Tufts Üniversitesi'nin 46 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği ve 19 yıl süren gözlemsel çalışmada, sade kahve içenlerin tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin yüzde 16 daha düşük olduğu tespit edildi.


Ancak bol şekerli ve kremalı kahve içenlerde bu koruyucu etkinin ortadan kalktığı görüldü.

Araştırmaya göre;


Günde 1-2 fincan sade veya az şekerli kahve içenlerin ölüm riski belirgin şekilde düşüyor.

Ancak yüksek oranda şeker ve doymuş yağ içeren kahveler, bu olumlu tabloyu tersine çevirebiliyor.

Günde 2-3 fincan kahve tüketmek faydalı. Ancak üç fincanı aşmak ek fayda sağlamıyor.

Çalışmanın yazarı Prof. Dr. Fang Fang Zhang'dan uyarı geldi


“Kahvenin faydası içindeki biyoaktif maddelerden geliyor. Ama şeker ve doymuş yağ bu etkiyi neredeyse sıfırlıyor.”

Amerikan Beslenme Rehberi’nin “şeker ve doymuş yağ alımını sınırlayın” tavsiyesini de destekleyen çalışma, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne bağlı Ulusal Azınlık Sağlığı ve Sağlık Eşitsizlikleri Enstitüsü tarafından desteklendi.

#kahve
#ölüm riski
#uyarı
#Prof. Dr. Fang Fang Zhang
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