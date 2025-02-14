75 yaşındaki moda ikonu: Rize'nin 'Bay Foter'i giyim tarzıyla gençlere taş çıkarıyor

'ELBİSE SENİ, SEN DE ELBİSEYİ SEVECEKSİN'





Renkli tarzının çevresi tarafından ilgi gördüğünü belirten Fazlıoğlu, "10 tane pardösüm var. 40'a yakın fötrüm var. Hepsi de şu an burada değil. 10 çiftten fazla ayakkabım var. Bana 'Bay Foter' derler. 'Yaşar Amca neden böyle giyiniyorsun?' diye soruyorlar. Geriden gelen erkekler böyle giyinmeye alışmalı. Elbisenin üzerinizde dökümlü durması gerek. Elbise seni, sen de elbiseyi seveceksin. Eşim ve kızlarım bu durumdan hoşlanıyor. İyi giyinip, kuşanayım isterler. Sokağa çıkıp gezdiğim zaman çocuklar, yaşlılar ve gençler fotoğraf çekilmek istiyorlar" dedi.