Ani'deki kazılarda bulunan 'sırlı seramikler' görücüye çıktı

"Çevresinde Farsça ile Arapça yazılar bulunmakta"





Selçuklular dönemine ait seramiklerde birçok figürün yer aldığını anlatan Aslan, "Selçuklular dönemine ait çok güzel örneklerinden olan saraylı aşıklar ikonografisine sahip olan seramikler de bu kapsamda sergilenmiş. Biz burada bir çini ve bir de seramik olmak üzere iki saraylı aşık eser sergilemiş bulunmaktayız. Seramiğin merkezde bir hayat ağacı, hayat ağacının iki etrafında ise insan figürü yer almakta ve çevresinde ise Farsça ile Arapça yazılar bulunmakta. Yazının içeriğinde ise aşk şiiri geçmektedir." diye konuştu.