Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Erzincan’ın saklı cenneti: Sohmarik Yaylası baharı karşıladı

Erzincan’ın saklı cenneti: Sohmarik Yaylası baharı karşıladı

20:1416/05/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Kemah ilçesindeki Munzur Dağları’nın eteklerinde bulunan Sohmarik Yaylası, göz alıcı doğal güzelliklerinin yanı sıra çengel boynuzlu dağ keçisinden vaşağa kadar ev sahipliği yaptığı benzersiz yaban hayatıyla belgeselcilerin yeni gözdesi oldu.

Erzincan’ın Kemah ilçesinde, Munzur Dağları’nın eteklerinde ve yaklaşık 2 bin 500 metre gibi oldukça yüksek bir rakımda yer alıyor


Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte tamamen yeşile bürünerek doğaseverlere adeta görsel bir şölen sunuyor

Bölge, kampçılar, doğa fotoğrafçıları ve belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenleri tarafından yoğun ilgi gördü






Kısa sürede hem yerli hem de yabancı turistlerin Erzincan'daki en önemli uğrak noktalarından biri haline geldi













































Birbirinden farklı yüzlerce çiçek türünün yanı sıra bölgeye özgü zengin bir endemik bitki örtüsüne ev sahipliği yapıyor




Özellikle nesli tehlikede olan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri ile yaban keçilerinin güvenli yaşam alanı oldu




Boz ayı, vaşak, kurt, tilki ve keklik gibi birçok farklı yabani hayvan türünü bünyesinde barındıran zengin bir ekosisteme sahip



#Bahar
#Sohmarik Yaylası
#Saklı Cennet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu mu? Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetiminde kimler var?