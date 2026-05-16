Erzincan’ın saklı cenneti: Sohmarik Yaylası baharı karşıladı

Kemah ilçesindeki Munzur Dağları’nın eteklerinde bulunan Sohmarik Yaylası, göz alıcı doğal güzelliklerinin yanı sıra çengel boynuzlu dağ keçisinden vaşağa kadar ev sahipliği yaptığı benzersiz yaban hayatıyla belgeselcilerin yeni gözdesi oldu.
Erzincan’ın Kemah ilçesinde, Munzur Dağları’nın eteklerinde ve yaklaşık 2 bin 500 metre gibi oldukça yüksek bir rakımda yer alıyor
Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte tamamen yeşile bürünerek doğaseverlere adeta görsel bir şölen sunuyor
Bölge, kampçılar, doğa fotoğrafçıları ve belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenleri tarafından yoğun ilgi gördü
Kısa sürede hem yerli hem de yabancı turistlerin Erzincan'daki en önemli uğrak noktalarından biri haline geldi
Birbirinden farklı yüzlerce çiçek türünün yanı sıra bölgeye özgü zengin bir endemik bitki örtüsüne ev sahipliği yapıyor
Özellikle nesli tehlikede olan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri ile yaban keçilerinin güvenli yaşam alanı oldu
Boz ayı, vaşak, kurt, tilki ve keklik gibi birçok farklı yabani hayvan türünü bünyesinde barındıran zengin bir ekosisteme sahip