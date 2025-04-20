Gönül Dağı dizisi için sürpriz karar: Gönül Dağı severlere müjde geldi

TRT 1’in Cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Gönül Dağı, güçlü kadrosu ve samimi hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk’ün yer aldığı dizide yeni bir gelişme yaşandı. Gönül Dağı'nın 6. sezonda da ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

1 /8 “Bozkırda bir Anadolu masalı” sloganıyla yola çıkan Gönül Dağı dizisi, izleyiciyi kırsalın samimi atmosferinde bir yolculuğa çıkarıyor.

2 /8 Gönül Dağı, bir bölümü daha geride bırakırken yeni sezonda devam edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor.



3 /8 Gönül Dağı, 5 sezondur yayınlanmasına rağmen reytinglerde hala rakipsiz.

4 /8 Gönül Dağı 6. sezon için onay verildi mi? Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Melis Sevinç'in başrollerinde yer aldığı dizinin bu sezon final yapması bekleniyordu.



5 /8 Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gönül Dağı'nın 182. bölümde sezon finali yapacağı açıklandı.

6 /8 Oyuncu kadrosunda Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ferdi Sancar, Melis Sevinç, Nazlı Pınar Kaya, Ege Aydan, Erdal Cindoruk ve Ali Düşenkalkar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi sezon finaliyle ara verecek.

7 /8 Ancak Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunda oyuncu kadrosunda büyük bir değişimin yaşanacağı da konuşulanlar arasında.