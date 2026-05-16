Kadir İnanır'ın son durumu ne? Yoğun bakıma alınmıştı, hastaneden hayranlarını üzen haber geldi

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi sonrası yoğun bakıma alınan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen 77 yaşındaki İnanır için 'Pnömoniye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyor' dedi. Hastaneden gelen son açıklama usta oyuncunun hayranlarını üzdü.

1 /6 Daha önce beyin damarına pıhtı atması nedeniyle aylarca tedavi gören 77 yaşındaki Kadir İnanır'ın son durumu sevenlerini üzdü.

2 /6 Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kadir İnanır, rahatsızlanmasının ardından İstanbul’daki Fulya Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 77 yaşındaki sanatçının zatürre teşhisi sonrası doktorlarının önerisiyle yoğun bakımda takip edildiği açıklandı.





3 /6 Kadir İnanır'ın son durumu ne? Usta oyuncunun son durumuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen 77 yaşındaki İnanır için 'Pnömoniye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyor' dedi.

4 /6 İşte usta oyuncunun sevenlerini üzen o açıklama

“Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır.

Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir.

Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir.”







5 /6 2024 yılında da hastaneye kaldırılmıştı

Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süren yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edilen sanatçının fizik tedavi sürecinin devam ettiği belirtilmişti.