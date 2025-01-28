Karadeniz zekası yeni icat çıkardı: Fırtınalı derelere gerek yok, karda rafting heyecanı

Kar motorları ile gezinti ve rafting botu ile yapılan kayağın çok eğlenceli olduğuna vurgu yapan Batuhan Ekşi de “Çok keyifli. İyi ki de buraya gelmişiz. Buranın kar kalitesi çok güzel. Kristalize bir kar var. Kayak için de çok uygun. Kayak severleri de görüyoruz zaten. Önümüzdeki yıllarda daha gözde olacağına inanıyorum. Kar motorları ile, rafting botlarıyla burada gezinti çok eğlenceli. Çok keyifliymiş. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.



