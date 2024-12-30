NASA'dan 2024'ün en iyi fotoğrafları

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2024 yılı boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen en iyi Dünya fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflar, mavi kuyruklu yıldızlardan pembe kuzey ışıklarına, karlı volkanlardan kıvrımlı nehirlere kadar Dünya'nın güzelliklerini yüzlerce mil öteden gözler önüne seriyor.
1. Rusya'nın Kuril Adaları'nın bir parçası olan karla kaplı Onekotan Adası, bu fotoğrafta Tao-Rusyr Kalderası stratovolkanına ev sahipliği yapıyor.
2. Ay'ın gölgesi, 8 Nisan 2024'teki güneş tutulması sırasında Quebec, New Brunswick ve Maine'in bazı kısımlarını kaplıyor.
3. NASA astronotu Jeanette Epps, Dünya'nın ufkunda bir dizi rengi yakalamak için uzun pozlama kamera ayarlarını kullandı.
4. Tibet'teki Rakshastal Gölü (solda) ve Manasarovar Gölü
5. Güney Afrika'nın Hint Okyanusu kıyısına yakın Great Escarpment bölgesinde çıkan orman yangınları.
6. Ekim ayında, ABD'de hayatı felç eden Milton Kasırgası'nın uzaydan görünümü. Kasırga, 8 Ekim 2024'te Meksika Körfezi'nde ilerliyor.
7. Mısır'ın can damarı Nil nehri ve etrafında görülen Kızıldeniz, Süveyş Körfezi ve Akabe Körfezi kıyıları.
8. Astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıyan Starliner uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşıyor.