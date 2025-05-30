Rusya'dan çıkıp Kars'a geldiler: Her yıl aynısını yapıyorlar, artık tehlike altında

Dünyada nesli tehlike altında olan dikkuyruğun da bölgede olduğunu anlatan Şekercioğlu, "Bu gölde üreyen, dünyada soyu tehlike altında olan dikkuyruk, çok önemli kara başlı martı kolonisi, arkadan yüzlercesinin sesi geliyor. 400 çifte varan sayılarda burada her yıl ürüyorlar. Dört batağan türü özellikle kara boyunlu batağan, bunun dışında 10 ördek türü gölde bulunuyor. Saz delicesi de bu bölgede ürüyor. Birçok su kuşu, kıyı kuşu, kırlangıçlar, angutlar ve birçok diğer tür Çalı Gölü'nde özellikle ilkbahar göçü, sonbahar göçü ve üreme mevsiminde bol miktarda bulunuyor." diye konuştu.







