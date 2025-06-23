Seyirciyi şoke eden haber: Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan diş hekimi çekim sonrası vefat etti

5. SORUDA ELENDİ





İlk baraj sorularını rahatlıkla geçen yarışmacının karşısına, 5. soruda "Red Kit" adlı çizgi film ve çizgi romanların Türkçe çevirilerindeki hangi karakterin orijinal adı "Rantanplan'dır?" sorusu çıktı.





Seyirciye sorma jokerini kullanan yarışmacı, seyircilerin yüzde 59'unun C şıkkında yer alan 'Joe Dalton' yanıtını vermesinin ardından seyircilere güvenerek soruyu yanıtladı.

Doğru cevabın A şıkkı 'Rintintin' çıkması üzerine seyirciye güvenerek yanılan Özkan, yarışmaya veda etti.





Elendiği için çok üzülen isim "Aslında alacağım iyi bir rakama ihtiyacım vardı." sözlerini kullanarak 5 bin TL ile yarışmaya veda etti.











