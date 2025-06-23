Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Seyirciyi şoke eden haber: Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan diş hekimi çekim sonrası vefat etti

Seyirciyi şoke eden haber: Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan diş hekimi çekim sonrası vefat etti

15:4823/06/2025, Monday
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kim Milyoner Olmak İster'in 22 Haziran Pazar günü yayınlanan bölümünde yarışan diş hekimi Yaman Özkan, program çekimlerinden sonra yaşamını yitirdi. Bilgisi ve sakin tavırlarıyla dikkat çeken Özkan'ın son anları televizyon ekranından verildi.

Kim Milyoner Olmak İster'in 22 Haziran Pazar günü yayınlanan bölümünde yarışan diş hekimi Yaman Özkan, çekimlerin ardından yaşamını yitirdi.



Özkan'ın ailesi, onun hatırasını yaşatmak adına programın yayınlanmasını talep etti.


Program ekibi, bu duygusal isteği geri çevirmedi ve Özkan'ın yarışmadaki anlarını ekranlara taşıdı.


Yaman Özkan'ın vefat haberi, yarışma ekibi tarafından programın sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamada "Diş Hekimi Yaman Özkan, ne yazık ki geçirdiği bir rahatsızlık sonrası vefat etmiştir. Milyoner ekibi olarak kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanılırken, Özkan'ın rahatsızlığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

5. SORUDA ELENDİ


İlk baraj sorularını rahatlıkla geçen yarışmacının karşısına, 5. soruda "Red Kit" adlı çizgi film ve çizgi romanların Türkçe çevirilerindeki hangi karakterin orijinal adı "Rantanplan'dır?" sorusu çıktı.


Seyirciye sorma jokerini kullanan yarışmacı, seyircilerin yüzde 59'unun C şıkkında yer alan 'Joe Dalton' yanıtını vermesinin ardından seyircilere güvenerek soruyu yanıtladı.

Doğru cevabın A şıkkı 'Rintintin' çıkması üzerine seyirciye güvenerek yanılan Özkan, yarışmaya veda etti.


Elendiği için çok üzülen isim "Aslında alacağım iyi bir rakama ihtiyacım vardı." sözlerini kullanarak 5 bin TL ile yarışmaya veda etti.




#yarışma
#Kim Milyoner Olmak İster
#diş hekimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
6 AYLIK ENFLASYON FARKI HESAPLAMA: 6 aylık enflasyon farkı beklentisine göre memur ve emekli maaşı zammı hesaplaması