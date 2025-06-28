Yaklaşık 8 aydır Güney Kore’deydi, Çorum’a geri getirildi: Paha biçilemez

Serginin sona ermesinin ardından eserlerin Türkiye'ye dönüş süreci başladı.

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar ve Boğazköy Müzesi Hititoloğu Özgür Meriç'in refakatinde, eserler büyük bir titizlikle paketlenerek önce uçakla İstanbul'a, ardından da karayoluyla ve polis eskortu eşliğinde 19 Haziran'da Çorum'a ulaştırıldı. 19-24 Haziran tarihleri arasında Kore'den gelen uzmanlar ile Çorum ve Boğazköy Müzesi uzmanlarından oluşan bir heyet, eserleri tek tek kontrol ederek teslim aldı.