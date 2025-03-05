Ramazan ayı, İslam dininde kutsal kabul edilen ve Müslümanlar için manevi bir öneme sahip olan bir aydır. On bir ayın sultanı Ramazan 1 Mart itibariyle başladı. Ay takvimine göre Ramazan ayı, her yıl yaklaşık 11 gün geriye gitmekte. Bundan dolayı da 2030'da Ramazan 2 kere idrak edilecek. Peki 2030’da Ramazan hangi aya denk geliyor oruç ne zaman tutulacak? İşte detaylar.
Kur’an-ı Kerim'de bin aydan hayırlı olduğu yazılı olan Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir. Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve arınma fırsatı sunar. Bu ay, insanların daha iyi birer insan olma yolunda ilerlemesine ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkıda bulunur.
Bu sene Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başladı. Cuma gününü, Cumartesi'ye bağlayan gece ilk sahura kalkıldı. Ramazan ayı 29 Mart 2025 tarihinde tutulacak son oruçla birlikte tamamlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın hesaplamalarına göre, bu ramazan 29 gün sürecek.
2030'da Ramazan orucu tutulacak mı?
2030 yılında iki kez Ramazan orucu tutulacak. İlk oruç dönemi Ocak ayında başlayıp Şubat ayında sona erecek, ikinci oruç dönemi ise Aralık ayında başlayıp 2031’in Ocak ayına sarkacak.
2030 yılında Ramazan ayı iki kez mi yaşanacak, oruç ne zaman hangi ayda tutulacak?
2030'da Ramazan ayı iki kez idrak edilecek.
İlk Ramazan:
2030 yılının Ocak ayının 5'inde başlayacak ve Şubat ayının 3'ünde sona erecek.
İkinci Ramazan:
2030 yılının Aralık ayının 26'sında başlayacak ve 2031 yılının Ocak ayının 24'ünde sona erecek.
2026-2030 yılları Ramazan başlangıç tarihleri
2026 Ramazan ayı başlangıcı 18 Şubat
2027 Ramazan ayı başlangıcı 8 Şubat
2028 Ramazan ayı başlangıcı 28 Ocak
2029 Ramazan ayı başlangıcı 16 Ocak
2030 Ramazan ayı başlangıcı 6 Ocak
2030 Ramazan ayı başlangıcı 26 Aralık
Ramazan ayı neden miladi takvime göre farklı aylara denk geliyor?
Orucun başlangıcı ve bitişi ramazan ayında olur. Ramazan ayı da hicri takvimde yer alan aylardan birisidir. Aynı zamanda ay takvimi olan hicri takvim, miladi takvime göre 10-11 gün kısadır.
Bu yüzden bir yıl 354 gündür. Böyle olunca ramazan ayı her yıl 10-11 gün daha erkene gelir. Dolayısıyla ramazan orucunun bazen 29, bazen 30 gün olarak tutulması bundan kaynaklanır.
Ramazan ayının yılda 2 kere yaşanması ise yaklaşık 33 yılda bir tekrarlanan nadir bir durumdur.