Bu yüzden bir yıl 354 gündür. Böyle olunca ramazan ayı her yıl 10-11 gün daha erkene gelir. Dolayısıyla ramazan orucunun bazen 29, bazen 30 gün olarak tutulması bundan kaynaklanır.

Ramazan ayının yılda 2 kere yaşanması ise yaklaşık 33 yılda bir tekrarlanan nadir bir durumdur.