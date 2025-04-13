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ALES saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? ÖSYM ile ALES kaç dakika sürüyor?

ALES saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? ÖSYM ile ALES kaç dakika sürüyor?

08:5313/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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ALES ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?

2025 yılının ilk ALES sınavı bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. ALES/1 sınavı 10.15'te başlayacak ve adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ALES sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? ALES/1 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ALES sonuç tarihi.

Üniversitelerin dört yıllık lisans bölümü mezunlarının yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağlayacağı ALES/1 sınavı 13 bugün gerçekleştiriliyor. Peki ALES saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? ÖSYM ile ALES kaç dakika sürüyor? ALES/1 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ALES sonuç tarihi.

2025 ALES/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 13 Nisan'da saat 10.15'de yapılacak.

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES/1 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

13 Nisan’da gerçekleştirilen 2025-ALES/1 sınavına ilişkin Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın %10'luk bölümü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime sınavın tamamlanmasından sonra erişime açılacak. Adaylar, bu içeriklere ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bağlantı üzerinden ulaşabiliyor.

2025-ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10) İÇİN TIKLAYIN

ALES/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sınavın sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2 SINAV TAKVİMİ 2025

ÖSYM sınav takvimine göre bu yıl gerçekleşecek diğer ALES sınav tarihleri şöyle:

ALES/2 Sınav Tarihi: 6 Temmuz 2025 / Başvuru Tarihleri: 13-21 Mayıs 2025

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