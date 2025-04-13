Üniversitelerin dört yıllık lisans bölümü mezunlarının yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağlayacağı ALES/1 sınavı 13 bugün gerçekleştiriliyor. Peki ALES saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? ÖSYM ile ALES kaç dakika sürüyor? ALES/1 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ALES sonuç tarihi.