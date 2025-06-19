ASGARİ ÜCRET ARA ZAM 2025 SON DAKİKA: 2025 Temmuz Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

Temmuz ayı yaklaşırken, asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ocak 2025 itibarıyla 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücrette artış olup olmayacağına yönelik tartışmalar yeniden gündeme taşındı. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, asgari ücretle ilgili son açıklamasında mevcut ekonomik şartlara ve enflasyon verilerine dikkat çekti. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalara çevrilmiş durumda.
2025 yılı Ocak ayında yapılan artışla birlikte net asgari ücret 22.104 TL’ye çıkarılmıştı. Ancak yükselen enflasyon karşısında ara zam beklentisi güçleniyor. Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak maaş artışlarıyla birlikte asgari ücrette de benzer bir düzenleme olup olmayacağı kamuoyunda yakından takip ediliyor. AK Parti’den gelen açıklamalarda netlik kazanmasa da, geçmiş yıllardaki gibi ek bir iyileştirme ihtimali masada tutuluyor.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, son yaptığı açıklamada şu anda mevcut bir çalışma olmadığını vurgularken ilgili bakanların bir araya gelerek konuyu değerlendireceğini ifade etti. Temmuz ayı başında TÜİK verilerinin açıklanacağını belirten Güler, memur ve emekli aylıklarının belirleneceğini hatırlattı.
Güler açıklamasının devamında asgari ücret zammı için “ Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir." dedi.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ARTIŞI
Asgari ücret son olarak 2025 yılının Ocak ayında 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Son 5 yılda asgari ücrette yaşanan artış dikkat çekti.
2015 yılında bin lira olan asgari ücret 5 yıllık süreçte yaklaşık iki katına çıkarken 2020 yılının ardından enflasyonla mücadele kapsamında belirlenen seviyenin üstünde zamlandı. İşte, son 15 yılın asgari ücret artışlar;
2020 BRÜT 2.943,00 TL NET: 2.324,70 TL
2021 BRÜT: 3.577,50 TL NET: 2.825,90 TL
2022 (Ocak-Haziran) BRÜT: 5.004,00 TL NET: 4.253,40
2022 (Temmuz - Aralık) BRÜT: 6.471.00 TL NET: 5.500,35 TL
2023 (Ocak - Haziran) BRÜT: 10.008 TL NET: 8.506,80 TL
2023(Temmuz - Aralık) BRÜT: 13.414,50 TL NET: 11.402,32
2024 BRÜT: 20.002 TL NET: 17.002 TL
2025 BRÜT: 26.005,50 TL NET: 22.104 TL
2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Asgari ücrette ara zam tartışmaları sürerken zam olması durumunda asgari ücret zam hesaplamaları yapıldı.
Asgari ücrete %10 zam yapılması durumunda 2 bin 210 lira artacak ve 24 bin 314 lira olacak.
Asgari ücrete %15 zam yapılması durumunda 3 bin 315 lira yükselecek ve 25 bin 419 lira olacak.
Asgari ücrete %20 zam yapılması durumunda 4 bin 420 lira yükselecek ve 26 bin 524 lira olacak.
Asgari ücrete %25 zam yapılması durumunda 5 bin 526 lira yükselecek ve 27 bin 630 lira olacak.
Asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 6 bin 631 lira yükselecek ve 28 bin 735 lira olacak.