Gönül Dağı'ndan ayrılığın sebebi meğer bambaşkaymış! Yıllar sonra açıkladı: Sebebi oyuncu...

Başrolünü üstlendiği Gönül Dağı dizisinden ayrılan Gülsim Ali İlhan, ayrılığıyla ilgili sessizliğini bozdu. İlhan, diziden kendi isteğiyle ayrılmadığını ve projeye devam etmek istediğini belirtti. "Hikaye yarım kaldı" diyen İlhan, ayrılığın kendisinin kontrolünde olmadığını ifade etti.
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Dilek rolünü oynayan Gülsim Ali İlhan, diziden ani bir ayrılıkla gündeme gelmişti. İlhan, aylar sonra yaptığı açıklamada, kadrodan kendi isteğiyle ayrılmadığını belirterek ayrılığının dışsal sebeplerden kaynaklandığını vurguladı.
"DİZİDEKİ AYRILIK KARARINI OYUNCU ALMAZ"
Gülsüm Ali İlhan, Gönül Dağı'yla ilgili "Gönül Dağı çok özel bir proje. İnsanların kolay yakalayamadığı uyumu orada yakalamıştık. Bence oyuncu böyle bir vedanın kararını veremez. 'Ben ayrılmak istiyorum' diyerek ayrılan bir oyuncu varsa helal olsun. Ben o değilim... Bence hikaye buraya kadardı. Öyle olması gerekiyordu. Zamanımız oraya kadardı" dedi.
"TANER VE DİLEK'İN HİKAYESİ YARIM KALDI"
"Dilek'in hikayesi devam etseydi oynar mıydın?" sorusuna da cevap veren İlhan, "Dilek'in hikayesi ben çıkmış olsam da devam ediyor. Ayrıldıktan sonra fragmanı izleyince içimden bir parça kopmuş gibi hissettim. Diziye geri dönmem imkansız. Özel bir sahnede yer almak isterdim. Taner ve Dilek'in oğullarıyla olan mutluluğunu görmeyi çok isterdim. Hikayeleri yarım kaldı" ifadelerini kullandı.
Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun üstlendiği Gönül Dağı Cumartesi günleri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.
TRT 1 ekranlarında 4 sezondur devam eden Gönül Dağı hikayesiyle ve karakterleriyle izleyiciden tam not alıyor.
Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi merak edilmeye başladı. Dizinin hayranları 5. sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Gönül Dağı 5. sezon ne zaman başlayacak?
Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi henüz bilinmiyor. Resmi açıklama yapıldığında sizler ile paylaşacağız...