Gönül Dağı'ndan ayrılığın sebebi meğer bambaşkaymış! Yıllar sonra açıkladı: Sebebi oyuncu...

"DİZİDEKİ AYRILIK KARARINI OYUNCU ALMAZ"

Gülsüm Ali İlhan, Gönül Dağı'yla ilgili "Gönül Dağı çok özel bir proje. İnsanların kolay yakalayamadığı uyumu orada yakalamıştık. Bence oyuncu böyle bir vedanın kararını veremez. 'Ben ayrılmak istiyorum' diyerek ayrılan bir oyuncu varsa helal olsun. Ben o değilim... Bence hikaye buraya kadardı. Öyle olması gerekiyordu. Zamanımız oraya kadardı" dedi.