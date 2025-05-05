Hıdırellez nedir?





Hıdırellez, Hz. Hızır ile İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilir. İnanışa göre, Hızır ve İlyas'ın buluştuğu bu gün, doğaya hayat verir; dileklerin kabul olduğu, hastalara şifa geldiği, toprağın bereketlendiği bir zaman dilimidir.





Bu günde: Hızır suyun, İlyas ise toprağın temsilcisidir. İkisinin buluşması, hayatın (su ve toprak) birleşmesi ve canlanması anlamına gelir.