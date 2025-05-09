Hindistan'ın nüfusu ne kadar? Hindistan'ın yüzde kaçı Müslüman?

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi. Çıkan bu gerilimden sonra Hindistan merak edilmeye başlandı. Peki, 2025 itibarıyla Hindistan’da kaç Müslüman yaşıyor?
2025 yılı itibarıyla Hindistan, yalnızca büyüklüğüyle değil, dini çeşitliliğiyle de dünya gündeminde yer alıyor. Hinduizm’in doğduğu topraklar olarak bilinen ülkede, milyonlarca Müslüman vatandaş da yaşamını sürdürüyor. Artan nüfusla birlikte, Hindistan’daki Müslüman nüfusu da merak konusu haline gelmiş durumda. İşte Hindistan’ın güncel nüfusu, yüzölçümü ve ülkedeki Müslümanların sayısına dair tüm detaylar…
2025'TE HİNDİSTAN'IN NÜFUSU VE DİNİ DAĞILIMI
2025 itibarıyla Hindistan’ın toplam nüfusu yaklaşık 1 milyar 438 milyon kişiye ulaşmış durumda. Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını Çin’in elinden aldı. Nüfus artışıyla birlikte ülkedeki dini grupların dağılımı da dikkat çekici hale geldi.
HİNDİSTAN'IN YÜZDE KAÇI HİNDU
Hindistan'da en yaygın din Hinduizm. Ülke nüfusunun yaklaşık %80’i Hindu, ikinci sırada yer alan din ise İslamiyet. Yapılan son tahminlere göre, ülkede yaşayan Müslümanların sayısı 200 ila 226 milyon arasında değişiyor. Bu da Hindistan'daki Müslümanların, toplam nüfusun yaklaşık %15,5’ini oluşturduğunu gösteriyor.
MÜSLÜMAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ORANI DÜŞÜYOR
Pew Araştırma Merkezi verilerine göre Hindistan’da Müslüman kadınların doğurganlık oranı yıllar içinde azaldı. 1992'de ortalama 4,4 çocuk doğuran Müslüman kadınlar, 2015 yılına gelindiğinde bu oranı 2,6’ya kadar düşürdü. Aynı dönemde Hindu kadınların doğurganlık oranı da 3,3’ten 2,1’e geriledi. Bu değişimde, kadınların eğitim seviyesindeki artışın etkili olduğu ifade ediliyor.
HİNDİSTAN MÜSLÜMAN BİR ÜLKE Mİ?
Hindistan, laik bir devlet yapısına sahip olup herhangi bir resmi dini bulunmamaktadır. Ancak dinî çeşitliliğiyle öne çıkan ülkede İslam, Hinduizm, Hristiyanlık, Sihizm ve Budizm gibi birçok inanç sistemi bir arada yaşamaktadır.