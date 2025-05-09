Hindistan'ın nüfusu ne kadar? Hindistan'ın yüzde kaçı Müslüman?

HİNDİSTAN MÜSLÜMAN BİR ÜLKE Mİ?

Hindistan, laik bir devlet yapısına sahip olup herhangi bir resmi dini bulunmamaktadır. Ancak dinî çeşitliliğiyle öne çıkan ülkede İslam, Hinduizm, Hristiyanlık, Sihizm ve Budizm gibi birçok inanç sistemi bir arada yaşamaktadır.



