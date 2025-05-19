Instagram sakin mod (uyku modu) nedir? Sakin mod ne işe yarar ve nasıl açılır?

INSTAGRAM SAKİN MOD (UYKU MODU) NEDİR, NE İŞE YARAR?

Instagram’ın Sakin Mod özelliği; kullanıcıların belirledikleri zaman aralıklarında bildirim almasını engelleyen, aynı zamanda bu durumun takipçiler tarafından da görülmesini sağlayan bir geçici “rahatsız etme” modudur. Böylece kullanıcılar; çalışma, uyuma veya sadece kendilerine vakit ayırmak istedikleri anlarda sosyal medya bildirimlerinden uzak kalabiliyor.

Bu mod aktifken profilinizde bir “ay” simgesi görünür ve diğer kullanıcılar sizin sakin modda olduğunuzu bilir. Böylece mesajlarınıza geç yanıt vermenizin nedeni de anlaşılır hâle gelir.



