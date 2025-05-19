Instagram takipçiler nasıl gizlenir? Profilinizi daha özel hale getirmek mümkün mü?

Sosyal medyada gizlilik artık lüks değil, ihtiyaç haline geldi. Instagram da bu ihtiyaca karşılık olarak gizlilik seçeneklerini güncellemeye devam ediyor. Özellikle kimlerin sizi takip ettiğini başkalarının görmesini istemeyen kullanıcılar için “takipçi gizleme” yöntemleri giderek daha popüler hale geliyor. Peki, bu özellik nasıl çalışıyor ve hesabınızı daha özel bir hale getirmek için neler yapabilirsiniz?







