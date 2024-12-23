Yeni yıla girmeden iOS 19 sürümüne dair sızıntılar gelmeye başladı. Apple’ın merakla beklenen iOS 19 güncellemesi, 2025’te kullanıcılarla buluşacak. Yeni iOS 19, performans iyileştirmeleri, geliştirilmiş gizlilik özellikleri ve yenilikçi tasarım detayları ile dikkat çekecek. Bu güncelleme çok sayıda modelle uyumlu olması beklenen cihazlara gelecek. İşte OS 19 güncellemesi alacak iPhone ve iPad modelleri.
Apple, genellikle her yıl Eylül ayında yeni bir iOS sürümü duyurur. Bu takvime göre, iOS 19'un 2025 yılının sonlarına doğru duyurulması ve kullanıma sunulması bekleniyor. Apple'ın gelecek sene yayınlamayı planladığı yeni iOS 19 şimdiden teknoloji gündeminde konuşulmaya başlandı. Apple'ın yeni iOS sürümü iOS 19 hangi cihazlara gelecek? İşte iOS 19 güncellemesi alacak iPhone ve iPad modelleri...
iOS 19 güncellemesi ile neler gelecek?
Her yeni iOS sürümüyle birlikte olduğu gibi, iOS 19'da da yeni ve heyecan verici özellikler bekleniyor. Bunlar arasında gelişmiş kamera özellikleri, daha akıllı bir Siri, yenilenen bir arayüz, yeni sağlık uygulamaları ve daha fazlası olabilir.
Apple, her yeni güncellemeyle birlikte cihazların performansını artırmaya odaklanır. iOS 19'da da daha hızlı ve daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunulması bekleniyor.
Her iOS güncellemesiyle birlikte güvenlik açıkları giderilir ve cihazların korunması sağlanır. iOS 19'da da yeni güvenlik özellikleriyle karşılaşabiliriz.
iOS 19 Güncellemesi Hangi Modellere Gelecek?
Sızıntı kaynakları tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda ilerlediğimiz zaman iOS 18 sürümüne sahip tüm modeller iOS 19 sürümüne geçiş yapabilecek.
iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
iPhone 14, 14 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max
iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
iPhone SE (2,3 ve 4 nesil)
iPhone XS, XS Max, XR