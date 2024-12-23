Apple, her yeni güncellemeyle birlikte cihazların performansını artırmaya odaklanır. iOS 19'da da daha hızlı ve daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunulması bekleniyor.

Her iOS güncellemesiyle birlikte güvenlik açıkları giderilir ve cihazların korunması sağlanır. iOS 19'da da yeni güvenlik özellikleriyle karşılaşabiliriz.