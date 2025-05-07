Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4 yıllık zorunlu lise eğitimine ilişkin yeni düzenleme üzerinde çalışıyor. Öğrencilerin mesleki eğitime daha erken yaşlarda yönlendirilmesi amaçlanıyor. Bu modelde ilk 2 yılı tamamlayan öğrencilere lise diploması verilecek. Akademik olarak ilerlemek isteyenler ise 2 yıl daha eğitim alarak liseyi tamamlayacak. Peki 4+4+4 sistemi değişecek mi? Lisede zorunlu eğitim kalkacak mı? İşte düzenlemenin tüm detayları.