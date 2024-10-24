Uşak Ulubey’de TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 78 adet ve 3+1 nitelikli 40 adet olmak üzere toplamda 118 adet konut için konut belirleme kurası gerçekleştirildi İşte TOKİ Uşak Ulubey konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Uşak Ulubey konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Uşak Ulubey Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 78 adet ve 3+1 nitelikli 40 adet olmak üzere toplamda 118 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Uşak Ulubey konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Uşak Ulubey konut belirleme kura sonuçları için tıklayın
Konut Belirleme Kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 04 Kasım – 22 Kasım 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tüm Şubelerinden imzalanabilecektir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahiplerinden, 04 Kasım – 22 Kasım 2024 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tüm şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayabileceklerdir.