Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) oturumları tamamlandı. Adayların 2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandığında taban puanlar ve kontenjanları dikkatle inceleyerek doğru tercih listesi oluşturması büyük önem taşıyor. Yükseköğretim tercihleri için ÖSYM AİS üzerinden online başvuru yapılabilecek. Bu süreçte adayların kariyer hedeflerine uygun üniversite ve bölüm seçimi konusunda kapsamlı araştırma yapması tavsiye ediliyor. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri nasıl alınacak? TYT ve AYT tercihi yapılırken puana mı sıralamaya mı bakılacak? İşte detaylar.