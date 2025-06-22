YKS sınavı tamamlandı. ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, 21–22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların ilanı ardından ÖSYM tarafından tercih süreci başlatılacak. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri nasıl alınacak? TYT ve AYT tercihi yapılırken puana mı sıralamaya mı bakılacak? İşte detaylar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) oturumları tamamlandı. Adayların 2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandığında taban puanlar ve kontenjanları dikkatle inceleyerek doğru tercih listesi oluşturması büyük önem taşıyor. Yükseköğretim tercihleri için ÖSYM AİS üzerinden online başvuru yapılabilecek. Bu süreçte adayların kariyer hedeflerine uygun üniversite ve bölüm seçimi konusunda kapsamlı araştırma yapması tavsiye ediliyor. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri nasıl alınacak? TYT ve AYT tercihi yapılırken puana mı sıralamaya mı bakılacak? İşte detaylar.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Resmi takvim henüz yayımlanmamış olsa da, önceki yıllara bakıldığında YKS tercih dönemi temmuz ayının son haftasında başlıyor ve yaklaşık 1 hafta sürüyor. Örneğin 2024 yılında tercihler 25 Temmuz – 2 Ağustos arasında yapılmıştı. Buna göre bu yıl da benzer şekilde temmuz sonunda tercih ekranı açılacak ve ağustos başında kapanacak.
YKS TERCİHLER NASIL ALINACAK?
Adaylar tercihlerini, bu tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır.
Tercihlerdeki tüm sorumluluk bizzat adayın kendisine aittir. İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz Tercihlerinizi istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Bu sıralama tamamen sizin tercihinizdir.
YKS TERCİH YAPILIRKEN PUANA GÖRE Mİ BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE Mİ YAPILACAK?
Öncelikle hem puanların hem de başarı sıralarının geçtiğimiz senenin verileri olduğunu unutmayın.
Puanlar yıldan yıla, soruların zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir ancak başarı sıraları puanlara göre nispeten daha sabittir. Bu nedenle başarı sırasına göre tercih yapılması daha doğru olacaktır.