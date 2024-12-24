2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri açıklandı: İşte Montella'nın sıralamadaki yeri

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran Luis de la Fuente'yi 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörü olarak seçti. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da listede ilk 10'da yer aldı.

1 /6 IFFHS'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, gazeteci ve uzmanların katılımıyla yapılan oylamada, 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri belirlendi.

2 /6 İspanya Milli Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mutlu sona ulaşan İspanyol Luis de la Fuente, listenin zirvesinde yer aldı.

3 /6 Kupa Amerika'da Arjantin Milli Takımı'nı şampiyonluğa taşıyan Arjantinli Lionel Scaloni, 2022 ve 2023'te birincilikte yer aldığı listede bu kez ikinci sırayı aldı.

4 /6 Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran Fransız Didier Deschamps, 2018 ve 2020'de zirveye yerleştiği sıralamada bu yıl üçüncü basamağın sahibi oldu.

5 /6 EURO 2024'te çeyrek final oynayan A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella ise listede 8. basamağa yerleşti.