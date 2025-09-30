Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ahmet Çakar'ın Galatasaray-Liverpool maçı tahmini gündem oldu

Ahmet Çakar'ın Galatasaray-Liverpool maçı tahmini gündem oldu

Selman Ağrıkan
12:0330/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, bugün oynanacak Galatasaray-Liverpool maçıyla ilgili tahminini açıkladı. Maçta yaşanabilecek senaryoları sıralayan Çakar, ilginç ifadeler kullandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün sahasında İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak.

Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği maça saatler kala heyecan artarken, Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar'dan karşılaşmayla ilgili dikkati çeken bir tahmin geldi.

Karşılaşmada yaşanacak olası senaryolar hakkında konuşan Çakar, gündem olan ifadeler kullandı. Ahmet Çakar'ın Galatasaray-Liverpool maçına ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"İçimden gelen bir ses, 'Galatasaray-Liverpool maçında bir şey olacak' diyor."

"Şimdi ne olabilir saha içinde. Bir bakmışsın Liverpool Galatasaray'ı 9-0 yenmiş. Veya Galatasaray'ın Liverpool'dan puan alması dünya çapında bir sürpriz değil ama futbol anlamında sürprizdir."

"Galatasaray puan alırsa Okan Buruk üzerindeki o ağır baskıdan bir nebze olsun sıyrılır. Galatasaray taraftarı biraz kımıldar. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına yine bir hüzün çöker."

"Saha dışında da bir şey olabilir. Bundan derin kaygı duyuyorum. "


"Gelelim maç ne olur. Dünya'nın tüm ülkeleri Liverpool'un kazanacağını söylüyor. Ben 'Galatasaray kaybetmez' diyorum. Beraberlik de büyük başarı olur, galibiyet korkunç bir başarı olur."  


#Şampiyonlar Ligi
#Ahmet Çakar
#Liverpool
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: Eylül Ayı Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak, Beklenti Ne Yönde?