Ahmet Çakar'ın Galatasaray-Liverpool maçı tahmini gündem oldu

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, bugün oynanacak Galatasaray-Liverpool maçıyla ilgili tahminini açıkladı. Maçta yaşanabilecek senaryoları sıralayan Çakar, ilginç ifadeler kullandı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün sahasında İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak.
Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği maça saatler kala heyecan artarken, Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar'dan karşılaşmayla ilgili dikkati çeken bir tahmin geldi.
Karşılaşmada yaşanacak olası senaryolar hakkında konuşan Çakar, gündem olan ifadeler kullandı. Ahmet Çakar'ın Galatasaray-Liverpool maçına ilişkin açıklamaları şu şekilde:
"İçimden gelen bir ses, 'Galatasaray-Liverpool maçında bir şey olacak' diyor."
"Şimdi ne olabilir saha içinde. Bir bakmışsın Liverpool Galatasaray'ı 9-0 yenmiş. Veya Galatasaray'ın Liverpool'dan puan alması dünya çapında bir sürpriz değil ama futbol anlamında sürprizdir."
"Galatasaray puan alırsa Okan Buruk üzerindeki o ağır baskıdan bir nebze olsun sıyrılır. Galatasaray taraftarı biraz kımıldar. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına yine bir hüzün çöker."
"Saha dışında da bir şey olabilir. Bundan derin kaygı duyuyorum. "
"Gelelim maç ne olur. Dünya'nın tüm ülkeleri Liverpool'un kazanacağını söylüyor. Ben 'Galatasaray kaybetmez' diyorum. Beraberlik de büyük başarı olur, galibiyet korkunç bir başarı olur."