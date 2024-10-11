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Arda Güler Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor! Sözleşmesindeki madde...

Arda Güler Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor! Sözleşmesindeki madde...

17:0311/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
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Fenerbahçe'den, İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sarı-lacivertli takıma kazanç sağlamaya devam ediyor. İşte Arda'nın sözleşmesine yer alan o madde ve detaylar...

#Fenerbahçe
#Real Madrid
#Arda Güler

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