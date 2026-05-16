Avrupa futbolunda yüzyılın imzası! Dünyanın konuştuğu teknik adam Premier Lig devine 'Evet' dedi

Avrupa futbol piyasasını altüst edecek, yer yerinden oynatacak dev bir teknik direktör hamlesi İngiliz basınından sızdı! Son yıllarda oynattığı modern futbol ve kazandığı başarılarla dev kulüplerin rüyasını süsleyen Xabi Alonso, Premier Lig devi ile anlaştı.
Xabi Alonso hakkında Avrupa futbolunu sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre İspanyol teknik adam, Chelsea ile anlaşmaya vardı.
Son yıllarda teknik direktörlük kariyerinde gösterdiği çıkışla Avrupa’nın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Xabi Alonso’nun, yeni sezonda Chelsea’nin başına geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.
Görüşmeler olumlu sonuçlandı
İddialara göre Chelsea yönetimi uzun süredir teknik direktör konusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında Xabi Alonso ile birden fazla görüşme gerçekleştirdi. Tarafların proje, transfer planlaması ve takım yapılanması konusunda ortak noktada buluştuğu belirtildi.
İngiliz ekibinin, genç ve modern futbol anlayışı nedeniyle Alonso’yu takımın uzun vadeli projesinin merkezine koymak istediği ifade ediliyor.
Premier Lig’e ilk adım
Futbolculuk kariyerinde Liverpool formasıyla Premier Lig deneyimi yaşayan Xabi Alonso’nun, teknik direktör olarak ilk kez İngiltere’de görev yapmaya hazırlandığı kaydedildi.
Chelsea cephesinden henüz resmi açıklama gelmezken, anlaşmanın sezon bitimiyle birlikte duyurulabileceği konuşuluyor.
Avrupa’da büyük yankı uyandırdı
Xabi Alonso’nun Chelsea ile anılması kısa sürede Avrupa futbol gündemine otururken, taraftarlar sosyal medyada transferle ilgili binlerce paylaşım yaptı. Özellikle Chelsea taraftarları, genç teknik adamın takımda nasıl bir oyun sistemi kuracağını şimdiden tartışmaya başladı.