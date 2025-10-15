Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe için bir kadro dışı iddiası daha: "Tedesco onu da istememiş"

Fenerbahçe için bir kadro dışı iddiası daha: "Tedesco onu da istememiş"

22:0915/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmasının ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yorumcu Mehmet Demirkol, teknik direktör Tedesco'nun bir futbolcuyu daha kadroda görmek istemediğini açıkladı.

Katıldığı Youtube kanalında Fenerbahçe'deki kadro dışı gündemine dair konuşan yorumcu Mehmet Demirkol, İrfan Can ve Cenk Tosun'un ardından bir ismin daha teknik direktör Tedesco tarafından takımda görmek istenmediğini açıkladı.

'Mert Hakan Yandaş da var'

“Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların içinde Mert Hakan Yandaş da var. Birkaç kaynaktan bunu duydum. Domenico Tedesco, Mert Hakan'ı istememiş."

Başkan Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında Mert Hakan Yandaş hakkında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Mert Hakan Yandaş ile konuştum. İçerde bir ağabeye ihtiyacımız var. Takım ona güveniyor. Kaptan kalmasında mahsur görmedik. Raporlarda pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Kendisiyle konuştum, bence de öyle. Farklı bir Mert Hakan göreceğiz, iyileşiyor."


Geçtiğimiz sezon yaptırdığı dövme sonucu bacağı enfeksiyon kapan ardından operasyon geçiren Yandaş, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş, takımla birlikte çalışmalarına başladı. 

#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araştırma ortaya koydu: Türkiye’de iş hayatının en mutsuz mesleği belli oldu! Sonuç herkesi şaşırttı