Fenerbahçe için bir kadro dışı iddiası daha: "Tedesco onu da istememiş"

Başkan Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında Mert Hakan Yandaş hakkında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Mert Hakan Yandaş ile konuştum. İçerde bir ağabeye ihtiyacımız var. Takım ona güveniyor. Kaptan kalmasında mahsur görmedik. Raporlarda pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Kendisiyle konuştum, bence de öyle. Farklı bir Mert Hakan göreceğiz, iyileşiyor."



