Fenerbahçe için bir kadro dışı iddiası daha: "Tedesco onu da istememiş"

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmasının ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yorumcu Mehmet Demirkol, teknik direktör Tedesco'nun bir futbolcuyu daha kadroda görmek istemediğini açıkladı.
Katıldığı Youtube kanalında Fenerbahçe'deki kadro dışı gündemine dair konuşan yorumcu Mehmet Demirkol, İrfan Can ve Cenk Tosun'un ardından bir ismin daha teknik direktör Tedesco tarafından takımda görmek istenmediğini açıkladı.
'Mert Hakan Yandaş da var'
“Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların içinde Mert Hakan Yandaş da var. Birkaç kaynaktan bunu duydum. Domenico Tedesco, Mert Hakan'ı istememiş."
Başkan Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında Mert Hakan Yandaş hakkında şu ifadeleri kullanmıştı;
"Mert Hakan Yandaş ile konuştum. İçerde bir ağabeye ihtiyacımız var. Takım ona güveniyor. Kaptan kalmasında mahsur görmedik. Raporlarda pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Kendisiyle konuştum, bence de öyle. Farklı bir Mert Hakan göreceğiz, iyileşiyor."
Geçtiğimiz sezon yaptırdığı dövme sonucu bacağı enfeksiyon kapan ardından operasyon geçiren Yandaş, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş, takımla birlikte çalışmalarına başladı.