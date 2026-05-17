Fenerbahçe Liverpool’un dünyaca ünlü yıldızıyla anlaşma sağladı: Sözleşmesi bitiyordu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda mevcut yönetimin, Liverpool’un yıldız oyuncusuyla anlaşma sağladığı ve yeni gelecek olan yönetime rapor sunacağı öğrenildi.
Fenerbahçe’de gözler olağanüstü seçimli genel kurula çevrilmiş olmasına rağmen, transfer çalışmaları da devam ediyor.
Saran ve ekinin bazı oyuncularla görüşmeler yaptığı ve yeni gelecek olan yönetime kolaylık olması için rapor sunacağı öğrenildi.
TRT Spor’un haberine göre; Fenerbahçe, Liverpool forması giyen Andrew Rovertson ile anlaşma sağladı.
Haberde, “Fenerbahçe yönetimi, Andrew Robertson transferinde önemli mesafe katetti. Görüşmelerde Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş yer aldı. Büyük oranda anlaşma sağlandı. Bonservisi elinde olan İskoç sol bek, İngiltere’den ayrılıp kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Oyuncu, Türkiye’ye sıcak bakıyor. Yeni yönetime sunulacak raporda Robertson da yer alacak.” ifadeleri kullanıldı.