Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nu değiştiriyor: Plan ortaya çıktı

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nu yeni sezon da yenilenecek. Sarı-lacivertli ekip, iç saha maçlarını farklı sahada oynamak için federasyona başvuru yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Gazeteci İbrahim Seten katıldığı 343 Youtube programında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun yeni sezon da yenileneceğini ve sarı-lacivertli ekibin iç saha maçlarını farklı sahada oynayacağını açıkladı.
'15 bin kişilik tribün yapacaklar'
"Bu senenin izini alamadılar. Bu sene yetişmiyor. Yapacakları operasyonun ne olduğuna karar verirdiler. Yapacakları operasyon çatıyı havaya kaldırıp onun altına 15 bin kişilik tribün yapacaklar."
'Öyle yeni bir bilgi var'
"Bununla alakalı üç ay içinde bitecek bir operasyondan bahsediyoruz. Öyle yeni bir bilgi var. Önümüzdeki sezonla alakalı Fenerbahçe yöneticilerin şöyle bir fikri var."
'Mart-nisan aylarında...'
“Stat büyütme çalışmalarına gelecek yıl mart-nisan aylarında başlanması bekleniyor."
'Bir başvuru yapılacak'
"Bu nedenle federasyona, “Önümüzdeki sezonun ilk devresinde maçlarımızı iç sahada oynayalım, ikinci devrede ise daha çok deplasmanda oynayalım” şeklinde bir başvuru yapılacak.”
'Olabilecek bir şey mi?'
"Bana çok garip geldi. Bıçak sırtında giden bir yönetim kurulunun şampiyon olmaz nasıl baskı yediğini bildiğimiz yönetim kurulunun böyle bir uygulamaya gitmesi sence olabilecek bir şey mi?"