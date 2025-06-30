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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdırıldı: Alternatif forma dikkat çekti

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdırıldı: Alternatif forma dikkat çekti

13:0830/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Kulübü'nün 2025-26 sezonunda giyeceği maç formaları basına sızdırıldı. Alternatif formanın tasarımı geçtiğimiz yıllardaki benzerliğiyle dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları...

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalar belli oldu. Puma ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Adidas sponsorluğunda formalarını yaptırdı.

1 Temmuz Salı günü düzenlenecek lansman öncesi formalar basına sızdırıldı.

Fenerbahçe'nin 2025-26 sezonunda iç sahada giyeceği çubuklu forması.

Fenerbahçe'nin 2025-26 sezonunda giyeceği deplasman forması.

Fenerbahçe'nin 2025-26 sezonunda giyeceği alternatif forması.

2016-17 sezonunda giyilen 3. formayla bu sezon kullanılacak alternatif formanın benzerliği dikkat çekti. Fenerbahçeli taraftarlar, "Kjaer forması" yorumunda bulundu.

İşte Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonunda giyeceği formaların tamamı.

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