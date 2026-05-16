Futbol tarihinin en büyük dramı! 66 yıllık şampiyonluk hasreti son dakikada faciayla bitti

Avrupa futbolunda yüzyılın en dramatik şampiyonluk maçı oynandı! Tam 66 yıldır şampiyonluğa hasret kalan Hearts, İskoçya Ligi son hafta maçında uzatma dakikalarında yediği golle adeta cehennemi yaşadı. Celtic'in attığı golle yıkılan ve tarihi fırsatı ellerinden kaçıran oyuncuların saha ortasındaki gözyaşları gündem oldu.
Scottish Premiership Şampiyonluk Grubu’nun son haftasında Celtic ile Heart of Midlothian karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin nefesini kesen mücadelede kazanan son dakikalarda belli oldu.
Ev sahibi Celtic, büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
66 yıllık hasret son anda bitti
Tarihinde 4 lig şampiyonluğu bulunan Hearts, İskoçya ligindeki son zaferini 1959-60 sezonunda yaşamıştı. 66 yıllık şampiyonluk özlemini sona erdirmeye çok yaklaşan Hearts, son dakikalarda yediği golle büyük yıkım yaşadı.
Karşılaşmanın son bölümlerine kadar umutlarını sürdüren konuk ekip, gelen gol sonrası adeta yıkılırken Celtic taraftarı büyük sevinç yaşadı.
Celtic bir kez daha zirvede
Bu sonuçla birlikte Celtic bir kez daha İskoç futbolunun zirvesine çıkarken, Hearts için tarihi fırsat kaçmış oldu.
Mücadelenin ardından sosyal medyada özellikle son dakikalarda yaşanan dramatik anlar büyük yankı uyandırdı.