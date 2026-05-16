Gabriel Sara’ya takımın en komiği soruldu: İşte kimsenin beklemediği sürpriz 3 isim!

Galatasaray’ın 26. şampiyonluğunda önemli rol oynayan ve gösterdiği performansla Brezilya Millî Futbol Takımı’na seçilen Gabriel Sara, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunun mimarlarından olan ve sergilediği performansla Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Gabriel Sara, katıldığı yayında sarı-kırmızılı soyunma odasının gizli kalmış eğlenceli dünyasını ifşa etti
Mackolik’e konuşan Brezilyalı yıldız, takım içindeki eğlenceli isimlerle ilgili soruya verdiği yanıtla sosyal medyada büyük etkileşim aldı.
3 isim saydı
Gabriel Sara’ya röportaj sırasında “Takımın en komiği kim?” sorusu yöneltildi. Başarılı futbolcu bu soruya, Victor Osimhen ile birlikte Jakops ve Noa Lang isimlerini vererek yanıtladı.
Sara’nın verdiği cevap kısa sürede Galatasaray taraftarları arasında gündem olurken, özellikle takım içindeki samimi ortam dikkat çekti.
Şampiyonluk sonrası neşeli görüntüler
Sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk kutlamalarının ardından futbolcuların verdiği röportajlar ve takım içi diyaloglar taraftarların ilgisini çekmeye devam ediyor.